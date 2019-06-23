Розкішне весілля Гросу у Венеції: хто із зірок приїхав

Зіркова хрещена мати Ірина Білик вже прибула до Венеції на підготовку до урочистого весілля Аліни Гросу та її чоловіка Олександра.

Співачка поділилася в Instagram знімком з репетиції спільно з Гросу і українськими зірками Павлом Зібровим, Віталієм Козловським і Дімою Коляденком.

"Зібралися напередодні весілля ... Репетируємо", - написала Білик. Відзначимо, що користувачі не відразу зрозуміли у кого весілля і навіть почали вітати Ірину і Діму.

Тим часом Гросу поскаржилася на спеку. Співачка вже два дні намагається не виходити з басейна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як буде проходити урочистий захід. Вона уточнила, що змінить два образи на весіллі, а сама подія відбудеться у Вероні.

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