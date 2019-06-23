ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Розкішне весілля Гросу у Венеції: хто із зірок приїхав

1.2тЧитати матеріал російською

Зіркова хрещена мати Ірина Білик вже прибула до Венеції на підготовку до урочистого весілля Аліни Гросу та її чоловіка Олександра.

Співачка поділилася в Instagram знімком з репетиції спільно з Гросу і українськими зірками Павлом Зібровим, Віталієм Козловським і Дімою Коляденком.

Новини
"Дуже схожі!" Гросу показала чоловіка в романтичній фотосесії

"Зібралися напередодні весілля ... Репетируємо", - написала Білик. Відзначимо, що користувачі не відразу зрозуміли у кого весілля і навіть почали вітати Ірину і Діму.

Новини
Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка: хто він

Тим часом Гросу поскаржилася на спеку. Співачка вже два дні намагається не виходити з басейна.

Новини
Аліна Гросу вийшла заміж: перші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія в весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. Тоді ніхто не міг розгледіти його обличчя. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як буде проходити урочистий захід. Вона уточнила, що змінить два образи на весіллі, а сама подія відбудеться у Вероні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Аліна ГросуІрина БіликДіма КоляденкоПавло ЗібровВіталій Козловський
Місце
ІталіяВерона
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel