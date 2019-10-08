Розкішне плаття, діамантові обручки й поцілунки: з'явилися нові фото з весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін

Популярний канадський співак Джастін Бібер і топмодель Гейлі Болдвін, які одружилися 30 вересня, продовжують ділитися з шанувальниками романтичними знімками з весілля.
Так, відповідні фото вони опублікували на своїх сторінках у Instagram. На них закохані позували ніжно обіймаючись і цілуючись. Зазначимо, що співак вдягнув на урочистість чорний класичний костюм, а наречена — розкішну сукню-"рибку" кольору айворі.
"Минулий понеділок був найбільш особливим днем у моєму житті", — прокоментувала один зі знімків Гейлі.
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін зіграли весілля
Фото з Instagram
Весілля Джастіна Бібера і Гейлі Болдвін
Фото з Instagram
Гейлі Болдвін
Фото з Instagram
Нагадаємо, що Джастін Бібер і Гейлі Болдвін одружилися минулого року в Нью-Йорку. Тоді церемонія була досить скромною — пара просто розписалася. Святкування ж події подружжя перенесло на вересень цього року.
Весілля Джастіна Бібера і Гейлі Болдвін
Фото з Instagram
Джастін Бібер і Гейлі Болдвін показали обручки
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джастін Бібер опублікував в мережі еротичний знімок з дружиною, моделлю Гейлі Болдвін.
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