Розійшлася з Гаріком? Асмус підігріла чутки про розставання з Харламовим

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" Христина Асмус підігріла чутки про розставання з популярним коміком Гаріком Харламовим, які ходять в мережі вже кілька місяців.

Як повідомляє "Комсомольська правда", зірка приїхала на кінофестиваль "Євразійський міст" в Ялті одна і без обручки.

Асмус та Харламов розійшлися - чутки tele.ru

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст" "КП"

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст" без обручки "КП"

Шанувальники звернули увагу, що Гарік, як і Христина, теж уже деякий час з'являється на публіці без весільного атрибуту.

Гарік Харламов без обручки instagram / garikkharlamov

Більш того, в соціальних мережах у них перестали з'являтися спільні знімки. Не тільки на офіційні заходи, а й на відпочинок Асмус і Харламов також їздять окремо один від одного.

Нещодавно Крістіна літала в Туреччину з дочкою, де відвідала концерт Єгора Крида. Спільний знімок з артистом викликав у шанувальників питання, куди подівся чоловік.

Христина Асмус і Егорд Крід instagram / asmuskristina

Спочатку роздільні поїздки пари пояснювалися завантаженим робочим графіком Гаріка, але з часом в мережі зміцнилися чутки, що вони розійшлися через мовчання як з боку Харламова, так і з боку Асмус.

Христина Асмус без кільця instagram / asmuskristina

Крістіна Асмус instagram / asmuskristina

Христина Асмус без обручки instagram / asmuskristina

Асмус без кільця instagram / asmuskristina

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в мережі поширили чутки, що у Асмус роман із сином Олега Газманова Родіоном.

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