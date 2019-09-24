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24 вересня • оновлено в 15:47
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Розійшлася з Гаріком? Асмус підігріла чутки про розставання з Харламовим

10.1т Читати матеріал російською

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" Христина Асмус підігріла чутки про розставання з популярним коміком Гаріком Харламовим, які ходять в мережі вже кілька місяців.

Як повідомляє "Комсомольська правда", зірка приїхала на кінофестиваль "Євразійський міст" в Ялті одна і без обручки.

Асмус та Харламов розійшлися - чутки

Асмус та Харламов розійшлися - чутки

tele.ru

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст"

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст"

"КП"

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст" без обручки

Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст" без обручки

"КП"

Шанувальники звернули увагу, що Гарік, як і Христина, теж уже деякий час з'являється на публіці без весільного атрибуту.

Гарік Харламов без обручки

Гарік Харламов без обручки

instagram / garikkharlamov

Більш того, в соціальних мережах у них перестали з'являтися спільні знімки. Не тільки на офіційні заходи, а й на відпочинок Асмус і Харламов також їздять окремо один від одного.

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Христина Асмус і Егорд Крід

Христина Асмус і Егорд Крід

instagram / asmuskristina

Розійшлася з Гаріком? Асмус підігріла чутки про розставання з Харламовим
Розійшлася з Гаріком? Асмус підігріла чутки про розставання з Харламовим

Спочатку роздільні поїздки пари пояснювалися завантаженим робочим графіком Гаріка, але з часом в мережі зміцнилися чутки, що вони розійшлися через мовчання як з боку Харламова, так і з боку Асмус.

Христина Асмус без кільця

Христина Асмус без кільця

instagram / asmuskristina

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

instagram / asmuskristina

Христина Асмус без обручки

Христина Асмус без обручки

instagram / asmuskristina

Асмус без кільця

Асмус без кільця

instagram / asmuskristina

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в мережі поширили чутки, що у Асмус роман із сином Олега Газманова Родіоном.

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Особи
Крістіна Асмус Гарік Бульдог Харламов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки плітки
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Борисс Робот
Борисс Робот
похоже что путлеровский жополиз харламов был послан на...
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