Розійшлася з Гаріком? Асмус підігріла чутки про розставання з Харламовим

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" Христина Асмус підігріла чутки про розставання з популярним коміком Гаріком Харламовим, які ходять в мережі вже кілька місяців.
Як повідомляє "Комсомольська правда", зірка приїхала на кінофестиваль "Євразійський міст" в Ялті одна і без обручки.
Асмус та Харламов розійшлися - чутки
tele.ru
Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст"
"КП"
Асмус на кінофестиваль "Євразійський міст" без обручки
"КП"
Шанувальники звернули увагу, що Гарік, як і Христина, теж уже деякий час з'являється на публіці без весільного атрибуту.
Гарік Харламов без обручки
instagram / garikkharlamov
Більш того, в соціальних мережах у них перестали з'являтися спільні знімки. Не тільки на офіційні заходи, а й на відпочинок Асмус і Харламов також їздять окремо один від одного.
Нещодавно Крістіна літала в Туреччину з дочкою, де відвідала концерт Єгора Крида. Спільний знімок з артистом викликав у шанувальників питання, куди подівся чоловік.
Христина Асмус і Егорд Крід
instagram / asmuskristina
Спочатку роздільні поїздки пари пояснювалися завантаженим робочим графіком Гаріка, але з часом в мережі зміцнилися чутки, що вони розійшлися через мовчання як з боку Харламова, так і з боку Асмус.
Христина Асмус без кільця
instagram / asmuskristina
Крістіна Асмус
instagram / asmuskristina
Христина Асмус без обручки
instagram / asmuskristina
Асмус без кільця
instagram / asmuskristina
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку в мережі поширили чутки, що у Асмус роман із сином Олега Газманова Родіоном.
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