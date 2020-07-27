Розенбаум врятував людині життя: що трапилося

Відомий російський шансоньє Олександр Розенбаум під час зйомок програми "Квартирник НТВ у Маргуліса" врятував життя оператору, який впав з дерев'яного помосту разом з обладнанням.

Зйомки за участю відомого барда проходили в заводському цеху на Великій Семенівській вулиці в Москві (Росія), пише СтарХит.

Глядачі сиділи на стільцях і лавках, а команда операторів розташувалася на дерев'яному помості. Під час роботи один з них спіткнувся і впав вниз разом з усім обладнанням. Потерпілий не подавав ознак життя, тому Розенбаум допоміг людині, поки не приїхала швидка. Оператор вижив, але отримав серйозні травми.

Розенбаум під час зйомок "Квартирника у Маргуліса" Instagram @rozenbaum.ru

Врятувати людині життя 68-річному музиканту допомогла медична освіта та досвід роботи працівником швидкої допомоги. Він навчався в медичному інституті в Ленінграді.

Нагадаємо, раніше Розенбаум допоміг пасажиру, що летів разом з ним до Сімферополя. У 2018 році жінці стало погано на борту літака, і вона втратила свідомість. Олександр зробив їй штучне дихання, і вона отямилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Розенбаум стривожив виснаженим виглядом на новій фотографії. Так, на світлині 61-річний Малінін сфотографований з 68-річним шансоньє і 63-річним Олегом Мітяєвим.