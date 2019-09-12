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12 вересня • оновлено в 20:39
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Розенбаум вперше з'явився на публіці після операції: відео

2.8т Читати матеріал російською

Російський музикант Олександр Розенбаум вперше з'явився на публіці після перенесеної операції.

Відео з'явилося на YouTube. Бард прийшов на концерт в пам'ять про померлого співака Йосипа Кобзона і дав короткий коментар ЗМІ.

Розенбаум

Розенбаум

Рамблер

"Ми з ним дружили більш ніж 30 років, тому всі спогади я залишу при собі", – відповів Розенбаум на прохання поділитися чимось особистим про друга.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Розенбаум переніс складну хірургічну операцію. З чуток, у нього рак. Також він прокоментував своє здоров'я. Подейкували, що ще у 67-річного артиста серцева недуга, через яку він іноді скасовує концерти.

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Особа
Олександр Розенбаум
Місце
Росія
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