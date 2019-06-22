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"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

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Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, порадувала шанувальників спокусливими відео.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася двома роликами, на яких зазнято, як вона позує перед фотокамерою.

"Покривлятися трохи тут для самого прекрасного і деспотичного фотографа", – написала зірка тревел-шоу "Орел і решка" в пості.

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"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Скрін відео

На відео Тодоренко постала в зухвалому та сексуальному луці – чорному купальнику, який оголює ноги, і чорній куртці-косусі. Образ дівчина доповнила прикрасою на шиї у вигляді широкого нашийника.

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Скрін відео

"Яка форма! Яка засмага!" "Молода мама, а фігура просто на 5 із плюсом", "Бомба", "Дуже личить образ", "Ух, гаряче!" "Топалов, як тобі пощастило", "Роздягнули Регінку", – пишуть користувачі мережі в коментарях.

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Коментарі до посту Тодоренко

Пропонуємо подивитися на інші відверті фото, які ведуча публікувала останнім часом:

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

instagram.com/reginatodorenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами й апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні.

Багато шанувальників Регіни відзначили, що на фотографії присутньо занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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Особа
Регіна Тодоренко
Теги
видеоКрасашоу-бизнесНовини Росії
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