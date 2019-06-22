"Роздягнули Регінку": Тодоренко в нашийнику розбурхала мережу спекотним відео

Українська співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, порадувала шанувальників спокусливими відео.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася двома роликами, на яких зазнято, як вона позує перед фотокамерою.

"Покривлятися трохи тут для самого прекрасного і деспотичного фотографа", – написала зірка тревел-шоу "Орел і решка" в пості.

Скрін відео

На відео Тодоренко постала в зухвалому та сексуальному луці – чорному купальнику, який оголює ноги, і чорній куртці-косусі. Образ дівчина доповнила прикрасою на шиї у вигляді широкого нашийника.

Скрін відео

"Яка форма! Яка засмага!" "Молода мама, а фігура просто на 5 із плюсом", "Бомба", "Дуже личить образ", "Ух, гаряче!" "Топалов, як тобі пощастило", "Роздягнули Регінку", – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Коментарі до посту Тодоренко

Пропонуємо подивитися на інші відверті фото, які ведуча публікувала останнім часом:

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами й апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні.

Багато шанувальників Регіни відзначили, що на фотографії присутньо занадто багато фотошопу і артистка виглядає неприродно.

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

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