"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в рожевій спідниці і чорному бюстгальтері.

"Красива", "добре виглядаєш", "прекрасна". Дуже популярні коментарі в Instagram, правда? Але, мені дуже хочеться, щоб кожен з вас зрозумів — краса — це не фільтри, не фотошоп, не візажисти, не прагнення бути схожим на когось. Бути красивою дуже просто. Який секрет? Потрібно відчувати щастя", — написала Наталя.

Глюкоза Фото з Instagram

Глюкоза засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали їй багато негативних коментарів.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Глюкоза засвітила груди Фото з Instagram

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Глюкоза показала "п'яту точку" Фото з Instagram

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Глюкоза Фото з Instagram

Глюкоза показала "п'яту точку" Фото з Instagram

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

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