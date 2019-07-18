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"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

1.4т Читати матеріал російською

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в рожевій спідниці і чорному бюстгальтері.

"Красива", "добре виглядаєш", "прекрасна". Дуже популярні коментарі в Instagram, правда? Але, мені дуже хочеться, щоб кожен з вас зрозумів — краса — це не фільтри, не фотошоп, не візажисти, не прагнення бути схожим на когось. Бути красивою дуже просто. Який секрет? Потрібно відчувати щастя", — написала Наталя.

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали їй багато негативних коментарів.

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото
"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото
"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото
"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза засвітила груди

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза позує у сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Спокуслива Глюкоза

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Роздягнися повністю!" Напівголу Глюкозу рознесли за відверте фото

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона – мати.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
глюкоза
Місце
Росія
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