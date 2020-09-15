Роулінг потрапила в скандал через трансгендерів: у мережі "поховали" авторку "Гаррі Поттера"

Авторка серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг потрапила в скандал через свою нову книгу про серійного вбивцю-трансгендера.

У соцмережі Twitter користувачі почали масово писати інформацію про "смерть" письменниці з хештегом #RIPJKRowling. Вони відзначили, що своєю ненавистю до ЛГБТ-спільноти вона знищила власну кар'єру.

Жінку почали цькувати через книгу "Неспокійна кров" (Troubled Blood), в якій розповідається про серійного вбивцю, який переодягається в жінку. Детектив є продовженням серії романів про Корморана Страйка, які письменниця видає під псевдонімом Роберт Гелбрейт.

Серіал про Корморана Страйка. Filmix.co

У мережі обурилися, що Роулінг створила образ, після якого чоловікам у сукнях перестануть довіряти. Деякі відзначили, що письменниця сама створює скандали, щоб привернути увагу до книги.

"Пам'яті Джоан Роулінг. Вона не мертва, але її кар'єра – так", – відзначив користувач @gxldenweasley.

"Якщо ви сумнівалися, чи #JKRowling – жахлива людина, ось нагадування, що Роберт Гелбрейт був людиною, яка використовувала електрошокову терапію, намагаючись "вилікувати" геїв. Не може бути випадковістю, що вона обрала такий псевдонім", – наголосив користувач @Unshaped_Snow.

Користувачі мережі розкритикували Джоан Роулінг. Twitter

У мережі розкритикували Джоан Роулінг. Twitter

Також твіти містять образливі картинки на її адресу. Наприклад, один з авторів прикріпив до публікації зображення танцюючого Елмо з "Вулиці Сезам" і запропонував відсвяткувати "смерть" Роулінг.

Користувачі мережі публікують образливі меми про письменницю. Twitter

У мережі почали створювати меми про письменницю. Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній мер столиці Інгушетії (Росія) Беслан Цечоєв назвав телеведучу реаліті "Дом-2" Ольгу Бузову ганьбою країни за те, що вона підтримала ЛГБТ-спільноту та одностатеві шлюби.