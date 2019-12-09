Ротару знову в Росії: з'явилися нові відео "камбеку" української співачки

Українська співачка Софія Ротару, яка виступила на "Пісні року-2019" у Москві, не зважаючи на цькування, викликала захват у російських глядачів.

В Instagram користувачі почали публікувати відео з виступу артистки, на яких видно, як зал вітає Ротару.

Софія Ротару КП

Так, попри протест у РФ і невдоволення у мережі щодо повернення зірки до Москви, більшість росіян тепло зустріли українську співачку.

Софія Ротару КП

На ролику можна помітити, що в залі люди голосно аплодують Ротару, скандують "Браво!", а також буквально закидують її величезними букетами квітів.

Сама співачка також звернулася до публіки зі сцени:

"Я дуже за вами сумувала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі у масштабному концерті "Пісня року" у Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все ж таки приїхала до Росії для участі у "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

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