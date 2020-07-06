Ротару засвітила в мережі особняк за мільйон доларів: яскраві фото
Радянська і українська зірка Софія Ротару показала свій особняк під Києвом. Раніше ЗМІ повідомляли, що його вартість перевищує мільйон доларів.
Так, артистка на особистій сторінці в Instagram показала серію знімків, де зображено її будинок і територія, що його оточує.
Ротару продемонструвала, що навколо її елітного житла – величезний сад з квітами, а поблизу особняка розташований також великий гостьовий дерев'яний будинок.
Маєток Ротару оточений ровом, щоб туди не проникли журналісти. Площа житлових приміщень становить 120 квадратних метрів, а площа ділянки – 20 соток. Сам будинок нестандартної форми, з високими стелями і вікнами. На ділянці також є тенісний корт.
По периметру будинок оточений парканом, його охороняє сторож. На території є велика альтанка і мангал. При цьому сама господиня любить проводити час на грядках, а також доглядати за плодовими деревами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки грошей втратила співачка Софія Ротару через скасування концертів під час карантину. Сума досягла десятків мільйонів.