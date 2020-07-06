Ротару засвітила в мережі особняк за мільйон доларів: яскраві фото

Радянська і українська зірка Софія Ротару показала свій особняк під Києвом. Раніше ЗМІ повідомляли, що його вартість перевищує мільйон доларів.

Так, артистка на особистій сторінці в Instagram показала серію знімків, де зображено її будинок і територія, що його оточує.

Ротару продемонструвала, що навколо її елітного житла – величезний сад з квітами, а поблизу особняка розташований також великий гостьовий дерев'яний будинок.

Ротару показала свій будинок Instagram Софії Ротару

Маєток Ротару оточений ровом, щоб туди не проникли журналісти. Площа житлових приміщень становить 120 квадратних метрів, а площа ділянки – 20 соток. Сам будинок нестандартної форми, з високими стелями і вікнами. На ділянці також є тенісний корт.

Як виглядає будинок Ротару Instagram Софії Ротару

По периметру будинок оточений парканом, його охороняє сторож. На території є велика альтанка і мангал. При цьому сама господиня любить проводити час на грядках, а також доглядати за плодовими деревами.

Як виглядає особняк Ротару Instagram Софії Ротару

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки грошей втратила співачка Софія Ротару через скасування концертів під час карантину. Сума досягла десятків мільйонів.