Ротару вирішила продати готель у Криму через пандемію COVID-19

73-річна українська співачка Софія Ротару вирішила продати свій готель Villa Sofia в Криму.

Як повідомляється в програмі "Ти не повіриш!", артистка хоче отримати за готель 25 мільйонів євро: у ціну входить нерухомість з усім обладнанням та меблями.

Причину продажу ЗМІ називають не тільки пандемію коронавірусу, а й те, що готелем стало складно керувати після анексії Криму, тому вона зараз має суцільні збитки.

Villa Sofia в Ялті. tripadvisor.ru

Також відомо, що в загальному доступі оголошення про продаж немає. Як повідомляють джерела, готель продається через закриті канали, а ціна озвучується тільки елітним покупцям.

Варто відзначити, що Villa Sofia в Ялті співачка Ротару своїм бізнесом не вважає. За даними ЗМІ, готелем керує невістка народної артистки – Світлана Євдокименко.

До речі, в готелі 12 номерів. Ціна за найдешевший номер стартує від 200 доларів на добу. Номер "люкс" обійдеться від 800 доларів і вище.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Софія Ротару дала концерт у Росії в розпал пандемії коронавірусу. Знаменитість представила два номери на концерті "Пісня року – 2020".