Ротару в сукні-вишиванці викликала фурор в мережі своєю зовнішністю

Українська легенда, співачка Софія Ротару викликала захоплення у шанувальників свіжими знімками зі своєю сім'єю.

Народна артистка на особистій сторінці в Instagram показала серію фото, які були зроблені на ювілеї її сина Руслана Євдокименка. Зірка з'явилася в жіночному образі, надягнувши плаття-вишиванку.

73-річна Софія Ротару вразила мережу зовнішністю Instagram Софії Ротару

Нещодавно синові Софії Ротару Руслану Євдокименку виповнилося 50 років. З цієї нагоди на сімейному святі зібралася вся зіркова сім'я: крім відомої виконавиці і "винуватця торжества", на фото присутні рідна сестра Ротару Ауріка, внучка-модель Софія Євдокименко, дружина Руслана Світлана та його 26-річний син Анатолій.

Ротару з сестрою і онуком Instagram Софії Ротару

Софія і Ауріка Ротару захопили мережу Instagram Софії Ротару

Ротару показала знімки зі своєю сім'єю Instagram Софії Ротару

Ротару відсвяткувала ювілей сина Руслана Instagram Софії Ротару

Сім'я Софії Ротару Instagram Софії Ротару

Фанати прийшли в захват від щирих і яскравих знімків. В першу чергу багато з них похвалили дружну сім'ю Софії Ротару. Також більшість користувачів окремо висловили компліменти і на адресу артистки.

"Немає слів! Ви приголомшливо красиві! Просто Міс Всесвіт", – розхвалили знамениту виконавицю.

У коментарях під знімками шанувальники відзначили, що артистка в 73 роки виглядає молодше, ніж її 50-річний син і додали, що Ротару – неймовірно жіночна і до цих пір лишається молодою. Також фото прокоментувала і примадонна російської естради Алла Пугачова, яка назвала Ротару "красунею".

Пугачова похвалила Ротару за внеший вид Instagram Софії Ротару

Шанувальники розхвалили зірку Instagram Софії Ротару

Знімки Софії Ротару спровокували ажіотаж Instagram Софії Ротару

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легенда естради Софія Ротару, якій 7 серпня виповнилося 73 роки, відзначила свій день народження в колі найближчих людей. Знімками зі святкування поділилася внучка артистки Соня. На них Ротару зображена в оточенні сім'ї: сина Руслана Євдокименка, невістки Світлани та онуків Анатолія та Софії.