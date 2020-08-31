Ротару в сукні-вишиванці викликала фурор в мережі своєю зовнішністю
Українська легенда, співачка Софія Ротару викликала захоплення у шанувальників свіжими знімками зі своєю сім'єю.
Народна артистка на особистій сторінці в Instagram показала серію фото, які були зроблені на ювілеї її сина Руслана Євдокименка. Зірка з'явилася в жіночному образі, надягнувши плаття-вишиванку.
Нещодавно синові Софії Ротару Руслану Євдокименку виповнилося 50 років. З цієї нагоди на сімейному святі зібралася вся зіркова сім'я: крім відомої виконавиці і "винуватця торжества", на фото присутні рідна сестра Ротару Ауріка, внучка-модель Софія Євдокименко, дружина Руслана Світлана та його 26-річний син Анатолій.
Фанати прийшли в захват від щирих і яскравих знімків. В першу чергу багато з них похвалили дружну сім'ю Софії Ротару. Також більшість користувачів окремо висловили компліменти і на адресу артистки.
"Немає слів! Ви приголомшливо красиві! Просто Міс Всесвіт", – розхвалили знамениту виконавицю.
У коментарях під знімками шанувальники відзначили, що артистка в 73 роки виглядає молодше, ніж її 50-річний син і додали, що Ротару – неймовірно жіночна і до цих пір лишається молодою. Також фото прокоментувала і примадонна російської естради Алла Пугачова, яка назвала Ротару "красунею".
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легенда естради Софія Ротару, якій 7 серпня виповнилося 73 роки, відзначила свій день народження в колі найближчих людей. Знімками зі святкування поділилася внучка артистки Соня. На них Ротару зображена в оточенні сім'ї: сина Руслана Євдокименка, невістки Світлани та онуків Анатолія та Софії.