Ротару, Сумська, Сенічкін, Барбір, Мірошніченко в Карпатах приготували кутю

Зірковий десант зібрався на фестивалі Winter Romantik Fest у курортному містечку Яремче, де провів Різдвяні свята.

За звання кращого кулінара та найсмачнішу кутю боротьба була гострою, але перемогу виборов відомий телеведучий та кулінар Руслан Сенічкін.

Саме на Різдвяні свята у курортному містечку Яремчі Івано-Франківської області пройшов традиційний фестиваль Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel. Цього року зимовий відпочинок у Карпатах вибрали – Арсен Мірзоян, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Ауріка Ротару, Наталія Бучинська, також телеведучі Людмила Барбір, Руслан Сенічкін, Оксана Соколова, Тімур Мірошниченко, В'ячеслав Соломка та інші.

“Карпати стають все популярнішими з кожним роком, - розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон. – Відпочинок у Карпатах та Яремче на Новий рік та Різдво обирають все більше українців. Цього року майже за два місяці до Нового року в нашому готелі вже були заброньовані всі номери. Для нас це приємно, але фестиваль, який ми проводимо вже в сьомий раз має за мету популяризацію культури та традицій. Щороку Winter Romantik Fest збирає популярних українських зірок, які вдягають вишиванки, колядують, готують найсмачніші блюда національної кухні, співають українські пісні. І ці наші зусилля знаходять відгук в серцях українців”.

Зіркові гості традиційно готували кутю, а гості заходу могли скуштувати її та вибрати найсмачнішу. Для куті всім були запропоновані однакові інгредієнти – пшениця, мак, мед, родзинки, курага, узвар та волоські горіхи. Кожен мав приготувати кутю за своїм рецептом, використовуючи власні інгредієнти та пропорції. Перемогу виборов Руслан Сенічкін – його кутя виявилася найсмачнішою.

Ауріка Ротару – сестра народної улюблениці Софії Ротару – спеціально до фестивалю підготувала нову пісню українською мовою. А також заспівала знаменитий хіт Софії Ротару – Melancolie молдавською мовою, котрий співачка вперше виконала майже 40 років тому.

На фестивалі також відбувся аукціон в рамках проекту "Врятуймо скарби разом", який проводиться спільно з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм. Проект дав можлівисть у 2019 році заснувати в Яремче Український музей сакрального мистецтва. Лотами аукціону стали копії реставрованих творів сакрального мистецтва, за які вдалося зібрати 86 000 гривен. Ці кошти підуть на подальші реставраційні роботи раритетних творів з фондів музею.

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