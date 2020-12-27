Ротару розповіла, як пережила самоізоляцію через пандемію СOVID-19

73-річна українська співачка Софія Ротару розповіла, як пандемія коронавірусу відбилася на її творчості і як вона пережила самоізоляцію.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" Ротару зізналася, що їй катастрофічно не вистачало виступів на сцені. Також вона поділилася, що дуже сильно переживала через відсутностей концертів під час пандемії.

"Звичайно ж хвилювалася. Тому що здоров'я – це найголовніше. Але я зрозуміла, що без моєї професії, без музики, глядачів, пісні неможливо! Я дуже сильно переживала і сьогодні я дуже щаслива. Я вийшла на сцену і думаю" ну нарешті то, слава Богу ". Бажаю всім позбутися коронавірусу і що б він зник з нашого життя назавжди, і що б всі були здорові. Це найголовніше", – поділилася зірка.

Крім того, артистка також зізналася, чи буде вона відзначати ювілей пісні "Червона рута", якій виповнилося 2020 року 50 років. За словами Ротару, цю пісню вона вважає справжнім символом творчості, оскільки жоден її концерт не проходить без цього хіта. Артистка заявила, що вона зобов'язана дати концерт з цієї нагоди і сказала, що вже готуються до цього.

Нагадаємо, як повідомляв OBOREVATEL, раніше Софія Ротару вирішила продати готель в Криму через пандемію COVID-19