Ротару показала, як виглядала її мати: архівне фото зворушило мережу

Українська співачка Софія Ротару поділилася з шанувальниками архівними фото своєї мами Олександри Іванівни.

Відповідний чорно-білий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама Ротару зображена в хустці й блузі, сидячи за столом.

Софія Ротару Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять!" – написала Ротару.

Мати Софії Ротару Фото: instagram/sofiarotaru.official

"Яка ж красива, як і ви", "На фото видно, що дуже добрі очі у вашої мами", "Світла пам'ять", "Вона завжди з вами", "Гідна мама гідної доньки", – прокоментували публікацію шанувальники співачки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в родині Софії Ротару сталося горе – помер чоловік її молодшої сестри Лідії – Сергій Хлябич.

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