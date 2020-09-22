Ротару показала архівне фото з чоловіком в річницю шлюбу і зворушила мережу

Знаменита українська співачка Софія Ротару зворушила користувачів мережі архівним фото з покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Відповідний чорно-білий знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, на честь 52-ої річниці їхнього шлюбу з коханим. Зазначимо, що пара одружилася 22 вересня у 1968 році.

"Вічне кохання є", – прокоментувала публікацію Ротару.

Софія Ротару і Анатолій Євдокименко (Instagram Софії Ротару)

Публікація неабияк зворушила підписників Софії Михайлівни. У коментарях користувачі підтримали кумира.

"Ваша сім'я – приклад!", "Найкрасивіша пара", "Ви справжній приклад. З річницею", "Плачу! Як боляче, що після смерті людей залишаються лише спогади", "Ви дуже сильна жінка", "Ми вас дуже сильно любимо і поважаємо!" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянська та українська зірка Софія Ротару показала свій особняк під Києвом, вартість якого перевищує мільйон доларів.