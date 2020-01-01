Ротару після звинувачень в немічності лягла під ялинку

Співачка Софія Ротару, яку нещодавно музичний критик Сергій Сосєдов назвав немічною, лягла під ялинку.

Фото з'явилося в Інстаграм співачки.

"З наступаючими святами, дорогі мої! Успіху і гарного настрою!" - підписаний знімок.

Ротару лежить під ялинкою в подушках.

На ще одному знімку зібралася вся родина співачки: син Руслан Євдокименко з дружиною і їхні діти Софія і Анатолій (онуки Ротару).

Сосєдов в програмі "Зірки зійшлися" жорстко висловився про старих зірок, в тому числі про Ротару, назвавши їх немічними і заявивши, що вони не мають права більше виходити на сцену. Тому що, за словами Сосєдова, виступати в такому стані і вигляді на публіку – це ганьбити професію.

Софії Ротару 72 роки.

До речі, коли їй було 68 років, був інцидент - вона впала під ялинку в Москві.

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