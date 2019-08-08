РосЗМІ та Ходорковський "поховали" Гафта: що насправді

Російські ЗМІ та заборонена в Україні пошта Mail.ru поширили інформацію, ніби помер відомий радянський і російський актор театру і кіно Валентин Гафт, який переніс інсульт.

Одним з тих, хто поширив це повідомлення був російський опозиціонер Михайло Ходорковський, проте інформацію спростували родичі народного артиста РРФСР.

Так, на Mail 8 серпня з'явилася фотогалерея зі знімками Валентина Гафта та підписом, що він помер. Після того, його дружина Ольга Остроумова і прес-служба театру "Современник" спростували інформацію про смерть, онлайн платформа видалила дані, залишивши лише новину про те, що артист потрапив до лікарні з інсультом.

Гафт перед виходом на сцену (1963) Mail / РІА

"Стан задовільний, день на день не доводиться. Поки знаходиться в лікарні, звичайно ж. Валентин Йосипович зараз лежить, дивиться свої передачі, які йому син на флешку записав", – сказала Остроумова в коментарі "РІА Новини".

У прес-службі "Современника" також підтвердили, що Гафт "відчуває себе нормально" і перебуває в лікарні. І пасинок народного артиста Михайло Ліветан теж спростував повідомлення про смерть, що наробило багато галасу. "Живий, я тільки що від нього, все з ним добре", – сказав він "Інтерфаксу".

Валентин Гафт 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році СБУ заборонила Валентину Гафту в'їзд в Україну терміном на 5 років. 7 серпня 2019 року стало відомо, що артиста госпіталізували з інсультом. Його дружина розповідала, що він відчував себе задовільно.

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