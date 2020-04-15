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15 квітня • оновлено в 08:19
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РосЗМІ розсекретили молодого коханця Успенської: як виглядає 27-річний хлопець

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РосЗМІ розсекретили нового коханого 66-річної російської співачки Любові Успенської – ним виявився 27-річний грузинський співак Леван Кбілашвілі.

Як повідомляє КП, у лютому минулого року хлопець виступав на дні народження артистки.

Любов Успенська

Любов Успенська

Instagram @uspenskayalubov_official

Тоді, на вечірці, як пише видання, Успенська прийшла в захват від талановитого співака з Тбілісі.

"Леван – приголомшливий хлопчик! Він вийшов на сцену з оркестром і просто зробив це свято. Виступав так довго, що багатьом артистам навіть не вистачило місця. А я зрозуміла, що він – золота рибка, і я його більше не випущу", – зізнавалася тоді артистка.

Леван Кбілашвілі та Любов Успенська

Леван Кбілашвілі та Любов Успенська

Instagram @_levano_official_

Більш того, повідомляється, що незабаром Успенська покликала Левана в тур, де вони разом виконували кілька пісень і переконливо грали кохання. Також молодий грузин допоміг пережити скандал співачки з донькою.

Любов Успенська й Леван Кбілашвілі

Любов Успенська й Леван Кбілашвілі

КП

"Саме Леван був з нею поруч у цей важкий час. Звичайно, Любов Залманівна в приголомшливій формі й дасть фору молодим дівчатам, але він ні на що не претендував. Просто оточив її турботою, постійно стежив за її самопочуттям, за тим, щоб вона не забувала поїсти. Він справжній чоловік. І хоча у них різниця в 38 років, Успенська не могла з собою впоратися – пропала, як дівчисько", – розповів знайомий артистки.

Леван Кбілашвілі

Леван Кбілашвілі

Instagram @_levano_official_

Леван Кбілашвілі

Леван Кбілашвілі

Instagram @_levano_official_

Крім того, як поділилося джерело, молодий бойфренд вже переїхав до Успенської в її заміський будинок.

Леван Кбілашвілі

Леван Кбілашвілі

Instagram @_levano_official_

Леван Кбілашвілі

Леван Кбілашвілі

Instagram @_levano_official_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська зізналася, що у неї з'явився новий чоловік, на якого вона чекала все життя.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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