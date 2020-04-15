РосЗМІ розсекретили молодого коханця Успенської: як виглядає 27-річний хлопець

РосЗМІ розсекретили нового коханого 66-річної російської співачки Любові Успенської – ним виявився 27-річний грузинський співак Леван Кбілашвілі.
Як повідомляє КП, у лютому минулого року хлопець виступав на дні народження артистки.
Любов Успенська
Instagram @uspenskayalubov_official
Тоді, на вечірці, як пише видання, Успенська прийшла в захват від талановитого співака з Тбілісі.
"Леван – приголомшливий хлопчик! Він вийшов на сцену з оркестром і просто зробив це свято. Виступав так довго, що багатьом артистам навіть не вистачило місця. А я зрозуміла, що він – золота рибка, і я його більше не випущу", – зізнавалася тоді артистка.
Леван Кбілашвілі та Любов Успенська
Instagram @_levano_official_
Більш того, повідомляється, що незабаром Успенська покликала Левана в тур, де вони разом виконували кілька пісень і переконливо грали кохання. Також молодий грузин допоміг пережити скандал співачки з донькою.
Любов Успенська й Леван Кбілашвілі
КП
"Саме Леван був з нею поруч у цей важкий час. Звичайно, Любов Залманівна в приголомшливій формі й дасть фору молодим дівчатам, але він ні на що не претендував. Просто оточив її турботою, постійно стежив за її самопочуттям, за тим, щоб вона не забувала поїсти. Він справжній чоловік. І хоча у них різниця в 38 років, Успенська не могла з собою впоратися – пропала, як дівчисько", – розповів знайомий артистки.
Леван Кбілашвілі
Instagram @_levano_official_
Леван Кбілашвілі
Instagram @_levano_official_
Крім того, як поділилося джерело, молодий бойфренд вже переїхав до Успенської в її заміський будинок.
Леван Кбілашвілі
Instagram @_levano_official_
Леван Кбілашвілі
Instagram @_levano_official_
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська зізналася, що у неї з'явився новий чоловік, на якого вона чекала все життя.
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