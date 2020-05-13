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13 травня • оновлено в 17:13
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РосЗМІ розсекретили молодого коханого 64-річної Андрейченко: як виглядає

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Російська актриса Наталія Андрейченко зустрічається з бізнесменом Романом, який молодший за неї на 22 роки.

Як пише видання 7дней.ru, 42-річний чоловік – бізнесмен, власник органічного кафе в Мексиці. Крім того, Роман є відеооператором.

Наталія Андрейченко

Наталія Андрейченко

Instagram @natalya_andreychenko

Видання повідомляє, що 64-річна актриса познайомилася з чоловіком під час зйомок. Пара зустрічається вже кілька років. Зараз Наталія та Роман живуть разом у резиденції артистки в Канкуні.

Наталія Андрейченко з коханим

Наталія Андрейченко з коханим

7days.ru

Крім того, видання опублікувало спільні фотографії пари, які були зроблені в 2014 році.

"У них серйозні стосунки. Наталія знайома з мамою Романа та його сестрою, вони дружать. Роман ніжно піклується про кохану, готовий завжди підставити чоловіче плече. Дивитися на них – саме задоволення!" – цитує джерело 7дней.ru.

Наталія Андрейченко з коханим

Наталія Андрейченко з коханим

7days.ru

Наталія Андрейченко з коханим

Наталія Андрейченко з коханим

7days.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Наталія Андрейченко виглядала в молодості і як вона змінилася відтоді.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Наталя Андрейченко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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