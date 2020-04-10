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10 квітня • оновлено в 22:54
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РосЗМІ повідомили про коронавірус у Корчевнікова: у ведучого відповіли

2.7т
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Російські ЗМІ повідомили, що у телеведучого і генерального директора каналу "Спас" Бориса Корчевнікова виявили коронавірус.

Так, нібито кілька днів тому ведучий прийшов на зйомки "з усіма ознаками хворої людини". Представники Корчевнікова відповіли, на заяви журналістів, пише "СтарХит".

РосЗМІ повідомили про коронавірус у Корчевнікова: у ведучого відповіли

Помічниця гендиректора каналу "Спас" спростувала інформацію, заявивши, що він просто знаходиться на самоізоляції.

"Ні, це не правда. З ним все в порядку. Він, як і більшість із співробітників "Спаса", працює вдома", - повідомили в прес-службі.
РосЗМІ повідомили про коронавірус у Корчевнікова: у ведучого відповіли

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували і нібито ввели в медикаментозну кому, не виявлено коронавірус. Повідомляється, що зараз співачка знаходиться на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, стан стабільний з позитивною динамікою.

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Автор
Марія Дідик
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