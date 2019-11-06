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6 листопада • оновлено в 15:00
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РосЗМІ "поховали" відомого російського актора: піднявся скандал

1.8т Читати матеріал російською

РосЗМІ повідомили, що помер заслужений артист Росії і зірка "Любов і голуби" Олександр Михайлов.

Однак незабаром інформацію спростувала директор актора Оксана. У коментарі "360" женка заявила: "Всі кругом ідіоти. Ні, звичайно, не так!".

Як виявилося, сталася помилка, і артиста переплутали з тезкою - професором Олександром Михайловим.

Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

5 канал

Правда, самого актора новини про власну смерть обурили. Telegtam-каналу "Підйом" зірка повідомив:

"Що за інформація ?! Маячня якась. Ховають, ніяк не будуть поховані. Я в поїзді на" Сапсані "їжу в Пітер спокійненько".

Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

Також інші ЗМІ передають розмову з "померлим" Михайловим:

Продюсер набирає по контактам з "наткола", трубку бере чоловік.

– А можна поговорити з кимось із родичів Олександра? – Зі мною можна. – А ви хто, вибачте? – Я сам Олександр. – Ой, вибачте, тут про вас пишуть ... – Господи, дістали. Та не помер я, не вмер!

Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

Олександр Михайлов

360

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Москві помер російський актор і режисер Сергій Юрський. Йому було 83 роки.

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Особа
Олександр Михайлов
Місце
Росія
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