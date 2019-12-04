РосЗМІ підрахували нечувані доходи Ротару: на чому заробляє співачка

РосЗМІ з'ясували, скільки і на чому заробляє українська співачка Софія Ротару.

Так, нещодавно директор артистки заявляв, що зірка їде виступати на "Пісню року" безкоштовно. Однак "КП" підрахували, що принесе Ротару "безкоштовний" візит до Москви, і який ще вид діяльності дає дохід співачці.

Софія Ротару СтарХит

Незважаючи на те, що виступ на "Пісні року" не оплачується, артисти отримують іншу винагороду – ефір в найбільш рейтинговий час, який збільшує кількість запрошень на комерційні заходи.

Так, відомо, що одними з головних доходів Ротару є корпоративи. За 40-хвилинний виступ зірка бере 60 тисяч доларів, але можна домовитися і про знижку.

Софія Ротару КП

Ще одним видом заробітку для співачки є інвестиції. Відомо, що 10 років тому Ротару очолила список найуспішніших у комерційному плані зірок українського шоубізнесу. Тоді її дохід склав майже п'ять мільйонів доларів на рік.

Частину коштів артистка інвестувала в нерухомість та інші активи, які зараз приносять прибуток.

Софія Ротару Уніан

Порівняно невеликим доходои співачки є пенсія, що становить приблизно 500 доларів. Її Ротару перераховує дівчинці з Кривого Рогу, яка страждає на вроджене захворювання кісток.

Софія Ротару КП

Також у Ротару є свій готель "VILLA SOFIA" в Ялті. Щоправда, нещодавно стало відомо, що він тимчасово закритий на ремонт.

Софія Ротару 24 ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув у бажанні заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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