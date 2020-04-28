РосЗМІ назвали несподівану причину розлучення Прилучного й Муценієце

Анна Міхно люди 07:30, 28.04.2020 Оновлено: 07:32, 28.04.2020

Російського актора Павла Прилучного дратувало те, що його дружина, актриса Агата Муценієце, вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.

Про це пише видання 7 days.

Павло Прилучний і Агата Муценієце
teleprogramma.pro

Так, як повідомляється, Прилучний втомлювався від камер на роботі, тому вдома хотів побути просто собою. Однак там Агата ходила за ним з камерою та змушувала зніматися для її сімейного блогу, що сильно дратувало Павла.

Агата Муценієце й Павло Прилучний
cosmo.ru

Крім того, як пишуть ЗМІ, Прилучний не соромився фліртувати на зйомках з іншими жінками:

"Прилучний на майданчику змушував відчувати себе бажаною. Мене від нього штирило. Я прекрасно знала, що у Агати й Паші давно виникла серйозна криза", – розповіла художниця по костюмах Геля Мігулова.

Агата Муценієце й Павло Прилучний
КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.

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