РосЗМІ назвали несподівану причину розлучення Прилучного й Муценієце
Російського актора Павла Прилучного дратувало те, що його дружина, актриса Агата Муценієце, вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.
Про це пише видання 7 days.
Так, як повідомляється, Прилучний втомлювався від камер на роботі, тому вдома хотів побути просто собою. Однак там Агата ходила за ним з камерою та змушувала зніматися для її сімейного блогу, що сильно дратувало Павла.
Крім того, як пишуть ЗМІ, Прилучний не соромився фліртувати на зйомках з іншими жінками:
"Прилучний на майданчику змушував відчувати себе бажаною. Мене від нього штирило. Я прекрасно знала, що у Агати й Паші давно виникла серйозна криза", – розповіла художниця по костюмах Геля Мігулова.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.