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28 квітня • оновлено в 08:20
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РосЗМІ назвали несподівану причину розлучення Прилучного й Муценієце

3.3т
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Російського актора Павла Прилучного дратувало те, що його дружина, актриса Агата Муценієце, вела сімейний блог на YouTube і знімала артиста вдома.

Про це пише видання 7 days.

Павло Прилучний і Агата Муценієце

Павло Прилучний і Агата Муценієце

teleprogramma.pro

Так, як повідомляється, Прилучний втомлювався від камер на роботі, тому вдома хотів побути просто собою. Однак там Агата ходила за ним з камерою та змушувала зніматися для її сімейного блогу, що сильно дратувало Павла.

Агата Муценієце й Павло Прилучний

Агата Муценієце й Павло Прилучний

cosmo.ru

Крім того, як пишуть ЗМІ, Прилучний не соромився фліртувати на зйомках з іншими жінками:

"Прилучний на майданчику змушував відчувати себе бажаною. Мене від нього штирило. Я прекрасно знала, що у Агати й Паші давно виникла серйозна криза", – розповіла художниця по костюмах Геля Мігулова.

Агата Муценієце й Павло Прилучний

Агата Муценієце й Павло Прилучний

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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