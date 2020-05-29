Головна Новини
29 травня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Россмо за наказом Кремля видалили новини з пародією Галкіна на Путіна

1.4т
Читати матеріал російською

Ряд російських ЗМІ видалили зі своїх сайтів новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією на нараду президента РФ Володимира Путіна з Сергієм Собяніним.

Новини знімали через дзвінки чиновників, пише The Bell з посиланням на джерело в одному з видань.

Россмо за наказом Кремля видалили новини з пародією Галкіна на Путіна

У числі видань, які видалили новини - Lenta.ru, Gazeta.ru, "Рамблер", а також "Московський комсомолець", агентство Regnum і сайт телеканалу "360 Підмосков'є".

Россмо за наказом Кремля видалили новини з пародією Галкіна на Путіна

Скріншот з сайту Lenta.ru

За словами джерела, новини знімали по дзвінку чиновників. Дзвінки надходили і з мерії, і з адміністрації Путіна.

Відеоролик з пародією на Путіна і Собяніна Галкін опублікував у себе в Instagram 28 травня - в ньому він одночасно зображує обох політиків. У п'ятихвилинному відео шоумен висміює нові правила прогулянок у Москві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,9 млн осіб, загинули – більше 362 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя і тварини тут ні при чому.

  • Лікарі попередили про сім видів висипу, які викликає коронавірус.

  • Американські вчені встановили, що препарат, який використовують для лікування дітей, допомагає в 90% випадків COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги