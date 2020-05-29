Россмо за наказом Кремля видалили новини з пародією Галкіна на Путіна

Ряд російських ЗМІ видалили зі своїх сайтів новини про ролик гумориста Максима Галкіна з пародією на нараду президента РФ Володимира Путіна з Сергієм Собяніним.

Новини знімали через дзвінки чиновників, пише The Bell з посиланням на джерело в одному з видань.

У числі видань, які видалили новини - Lenta.ru, Gazeta.ru, "Рамблер", а також "Московський комсомолець", агентство Regnum і сайт телеканалу "360 Підмосков'є".

Скріншот з сайту Lenta.ru

За словами джерела, новини знімали по дзвінку чиновників. Дзвінки надходили і з мерії, і з адміністрації Путіна.

Відеоролик з пародією на Путіна і Собяніна Галкін опублікував у себе в Instagram 28 травня - в ньому він одночасно зображує обох політиків. У п'ятихвилинному відео шоумен висміює нові правила прогулянок у Москві.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.

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