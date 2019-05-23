РосЗМІ розкопали видалені з мережі фото дружини Зеленського

Російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старої сторінки в соціальній мережі Instagram. Вона видалила колишній аккаунт після того, як її чоловік Володимир Зеленский став президентом України.

Раніше Олена Зеленська часто розповідала про сімейне життя шанувальникам і публікувала фото з особистого архіву, пише "Стархит".

Володимир і Олена Зеленська starhit.ru

Так, на сторінці першої леді можна було знайти рідкісні фото з весілля. Наречена обрала білу сукню з пишною спідницею, яка була декорована візерунком із рожевих квітів.

Весілля Володимира і Олени Зеленських starhit.ru

Весілля відбулося 6 вересня 2003 року starhit.ru

Олена Зеленська starhit.ru

Олена Зеленська відпочинку starhit.ru

Олена Зеленська з чоловіком starhit.ru

Олена Зеленська starhit.ru

Рідкісне селфі подружжя starhit.ru

starhit.ru

Олена Зеленська та її подруга starhit.ru

Олена Зеленська з подругою starhit.ru

Олена Зеленська та артисти "Студії Квартал-95" starhit.ru

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Олена і Володимир Зеленський та Дмитро Комаров starhit.ru

Олена Зеленська starhit.ru

Олена Зеленська і актори студії "Квартал 95" starhit.ru

Олена Зеленська з сім'єю starhit.ru

Олена Зеленська з чоловіком і донькою starhit.ru

Володимир Зеленський starhit.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, Олена Зеленська розповіла, як готується до ролі першої леді України. Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко зі свого боку дала кілька порад Олені, порекомендувавши їй нікого не слухати і робити те, що відчуває серце.

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