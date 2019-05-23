ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

РосЗМІ розкопали видалені з мережі фото дружини Зеленського

9.7тЧитати матеріал російською

Російські ЗМІ опублікували раритетні фото першої леді України Олени Зеленської з її старої сторінки в соціальній мережі Instagram. Вона видалила колишній аккаунт після того, як її чоловік Володимир Зеленский став президентом України.

Раніше Олена Зеленська часто розповідала про сімейне життя шанувальникам і публікувала фото з особистого архіву, пише "Стархит".

Володимир і Олена Зеленська

Володимир і Олена Зеленська

starhit.ru

Новини
Таємне весілля Потапа і Каменських підтвердилося: з'явилося сенсаційне відео

Так, на сторінці першої леді можна було знайти рідкісні фото з весілля. Наречена обрала білу сукню з пишною спідницею, яка була декорована візерунком із рожевих квітів.

Весілля Володимира і Олени Зеленських

Весілля Володимира і Олени Зеленських

starhit.ru

Весілля відбулося 6 вересня 2003 року

Весілля відбулося 6 вересня 2003 року

starhit.ru

Олена Зеленська

Олена Зеленська

starhit.ru

Олена Зеленська відпочинку

Олена Зеленська відпочинку

starhit.ru

Олена Зеленська з чоловіком

Олена Зеленська з чоловіком

starhit.ru

Олена Зеленська

Олена Зеленська

starhit.ru

Рідкісне селфі подружжя

Рідкісне селфі подружжя

starhit.ru

РосЗМІ розкопали видалені з мережі фото дружини Зеленського

starhit.ru

Олена Зеленська та її подруга

Олена Зеленська та її подруга

starhit.ru

Олена Зеленська з подругою

Олена Зеленська з подругою

starhit.ru

Олена Зеленська та артисти "Студії Квартал-95"

Олена Зеленська та артисти "Студії Квартал-95"

starhit.ru

РосЗМІ розкопали видалені з мережі фото дружини Зеленського

starhit.ru

Олена і Володимир Зеленський та Дмитро Комаров

Олена і Володимир Зеленський та Дмитро Комаров

starhit.ru

Олена Зеленська

Олена Зеленська

starhit.ru

Олена Зеленська і актори студії "Квартал 95"

Олена Зеленська і актори студії "Квартал 95"

starhit.ru

Олена Зеленська з сім'єю

Олена Зеленська з сім'єю

starhit.ru

Олена Зеленська з чоловіком і донькою

Олена Зеленська з чоловіком і донькою

starhit.ru

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

starhit.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, Олена Зеленська розповіла, як готується до ролі першої леді України. Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко зі свого боку дала кілька порад Олені, порекомендувавши їй нікого не слухати і робити те, що відчуває серце.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Олена ЗеленськаВолодимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Місце
Україна
Теги
Володимир Зеленський95 Квартал
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
28
7
Смішно
17
Цікаво
1
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Классные фотки. Чего их было удалять..?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки