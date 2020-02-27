ЗМІ назвали українця Панайотова представником Росії на Євробаченні: що про нього відомо

Олександр Панайотов, український співак із Запоріжжя, вважається головним претендентом на участь від Росії в конкурсі Євробачення-2020, яке відбудеться в Роттердамі.

Так, 35-річний Панайотов поки не представив конкурсної пісні, але, за даними російських ЗМІ, відомо, що вибрати композицію для Євробачення йому допоміг його продюсер Григорій Лепс. Хто такий Олександр Панайотов, що про нього відомо і чому він вирішив переїхати до Росії, розповідає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Панайотов wikipedia.org

Олександр Панайотов народився 1 липня 1984 року в Запоріжжі. Музикою і вокалом він займався з дитинства, а перший його виступ перед публікою відбувся 1997 року: на концерті в честь Дня захисту дітей на Центральній площі Запоріжжя Панайотов виконав пісню Олександра Пономарьова "З ранку до ночi".

Пізніше артист виступав з власним репертуаром на різних конкурсах. Після закінчення середньої і музичної школи (з червоним дипломом) Олександр Панайотов вступив до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтв на відділення естрадного вокалу, але не закінчив його, бо постійно брав участь у різних музичних конкурсах.

Олександр Панайотов panayotov.ru

У 2002 році Олександр поїхав до Москви, щоб спробувати себе на проекті "Стань зіркою", де дійшов до фіналу.

Після повернення до Києва Панайотов вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, а також створив групу "Альянс", до складу якого увійшли ще чотири музиканти.

Однак велику славу Олександру Панайотову приніс конкурс "Народний артист" на телеканалі "Росія", у якому він взяв участь 2003 року.

У фіналі конкурсу Панайотов зайняв 2-ге місце і підписав семирічний контракт з продюсерами Євгеном Фрідляндом і Кімом Брейтбургом. У результаті співак записав два альбоми: "Леді дощу" (2006) і "Формула кохання" (2010).

З 2011 року після закінчення контракту Олександр Панайотов став незалежним артистом, він живе і працює в Росії, гастролює по різних країнах.

Олександр Панайотов panayotov.ru

Відомо, що співак з 2005 року намагався потрапити на Євробачення, у 2008 році в національному відборі він поступився першістю Дімі Білану, а 2009-го з піснею "Супергерой" посів друге місце на Нацвідборі в Україні.

У 2016 році Панайотов заявив, що готовий поїхати в 2017 році на Євробачення до Києва від Росії "з місією об'єднання, примирення, з піснею, яка розтопила серця". Так, у 2017 році Панайотов знову спробував пройти відбір, але тоді його обійшла Юлія Самойлова.

Олександр Панайотов instagram.com/panaiotov

Олександр Панайотов instagram.com/panaiotov

У 2019 Панайотов називався одним з головних претендентів на поїздку на Євробачення-2019 від Росії, але й тоді на конкурс поїхав не він, а Сергій Лазарєв, який у результаті посів третє місце.

Відзначимо, ще в березні 2019 року Олександр Панайотов розповів про те, що один популярний екстрасенс передбачив йому, що одного разу він представить Росію на Євробаченні.

Олександр Панайотов panayotov.ru

Олександр Панайотов panayotov.ru

"2020 – відмінне на мій погляд, поєднання цифр, щоб поїхати на Євробачення. Я впевнений, що в підсумку все одно туди поїду", – сказав тоді Панайотов.

Також музикант підкреслив, що якщо в нього не вийде поїхати на конкурс, то він офіційно відмовиться від участі в цій гонці.

Як відомо, в Росії давно відмовилися від проведення національного відбору на Євробачення шляхом телевізійного голосування. Там учасника, який поїде на конкурс, визначає Перший канал.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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