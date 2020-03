Росію на Євробаченні представлять Little Big: хто вони і чим знамениті

Гурт Little Big з Санкт-Петербурга, відомий за хітом Skibidi, поїде від Росії на Євробачення-2020.

Пісню, яку гурт виконає на конкурсі, пообіцяли представити в найближчі дні. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто такі Little Big, чим вони відомі, а також послухати найпопулярніші їхні пісні.

Little Big instagram.com/littlebigband

Так, 2 березня Перший канал, який займається відбором представників на Євробачення, повідомив, що група Little Big поїде на міжнародний пісенний конкурс від Росії. Причому конкурсну пісню поки не представили, але пообіцяли зробити це в найближчі дні.

Little Big – російська рейв-група з Санкт-Петербурга. Вона була утворена в 2013 році, до її складу входять Ілля Прусікін, Софія Таюрська, Антон Ліссов і Сергій Макаров.

Сам колектив іменує себе сатиричною артколаборацією, яка одночасно робить ставку і на музику, і на зоровий ряд, і на виставу.

Little Big instagram.com/littlebigband

Лідер колективу Ілля Прусікін в ефірі програми "Время" на Першому каналі розповів, що учасники групи не вірили, що в них буде можливість представляти Росію на Євробаченні.

"Але раз випав шанс, ми зробимо все, що в наших силах. А далі – будь що буде", – сказав він і додав, що пісня буде веселою. "Не турбуйтеся, у нас все тіп-топ, ви будете здивовані", – пообіцяв він.

Відомо, що Little Big дебютували 1 квітня 2013 року зі кліпом на пісню Every Day I'm Drinking на YouTube. 2 червня того ж року в клубі "А2" вони зробили перший публічний виступ на розігріві у Die Antwoord.

Little Big instagram.com/littlebigband

"В історії Little Big взагалі багато випадковостей – просто знімали відос на 1 квітня. Вийшло, що він вистрілив. І всі стали говорити: "Може, ви групу зробите?" Але групи все одно могло й не бути, якби нас не покликали на розігрів до Die Antwoord. Ми такі: "Воу-воу, у нас немає пісень". "Але у вас є місяць". І ми написали шість пісень, зняли кліпи, вони розійшлися. Ніхто не думав, що ми будемо на цих піснях заробляти. Так вийшло", – розповів якось Ілля Прусікін в інтерв'ю Афіші Daily.

Гурт випустив кілька альбомів: With Russia From Love (2014), Funeral Rave (2015), Antipositive Pt. 1, Antipositive Pt. 2 (2018). Особливо популярним став хіт Skibidi.

Little Big їздить в тури по Європі та Росії. "Така [рейв] музика дійсно затребувана. Ми не вклали (у свою розкрутку, – ред.) Жодної копійки, просто знімали відео, і стали відомі в Європі", – каже Ілля Прусікін.

У 2016 році кліпи Little Big були відзначені на Berlin Music Video Awards 2016. Big Dick зайняв перше місце в категорії Most Trashy, а Give Me Your Money – третє місце в номінації Best Performer. При цьому Big Dick подолав позначку в 35 мільйонів переглядів.

Little Big instagram.com/littlebigband

