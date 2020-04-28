Росіянка, якій чоловік відрубав руки, здивувала реакцією на скандал з Тодоренко

Анна Міхно люди 14:47, 28.04.2020

Мешканка Серпухова (Росія) Маргарита Грачова, якій в 2017 році чоловік з ревнощів відрубав кисті рук, відреагувала на скандал з телеведучою Регіною Тодоренко через її слова про домашнє насильство.

Так, на сторінці в Instagram жінка опублікувала новий пост, в якому заявила, що не згодна з позицією зірки.

Маргарита Грачова
Instagram @ margoritka1211

На думку Грачової, публічна людина має нести відповідальність за свої висловлювання:

"Я, звичайно, вважаю таку позицію абсолютно невірною і публічна людина має нести подвійну відповідальність за свої слова, тим більше з мільйонною аудиторією! Але найбільше з усієї цієї ситуації мені не хочеться отримати війни й купу негативних коментарів, як у бік Регіни, так і постраждалих від домашнього насильства".

Маргарита зізналася, що сама не усвідомлювала масштаби проблеми, поки не зіткнулася особисто:

"Я сподіваюся, що такі висловлювання – це неправильне трактування думок і незнання, нерозуміння масштабності проблеми домашнього насильства. На жаль, цього дуже багато, і я сама не усвідомлювала всієї глобальності, поки особисто не зіткнулася з насильством! Я проти цькування і нападу на людину, я за те, щоб Регіні Тодоренко допомогти й розповісти про домашнє насильство".

Маргарита Грачова
Instagram @margoritka1211

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маргарита Грачова, якій чоловік з ревнощів відрубав кисті рук, виходить заміж. Про це вона розповіла в своїй книзі "Щаслива без рук". За словами дівчини, вона поки не хоче афішувати ім'я свого обранця.

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