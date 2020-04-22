Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз

Анна Міхно люди 14:13, 22.04.2020

Прихильниця популярної російської співачки Ольги Бузової витратила три мільйони рублів на те, щоб стати схожою на свого кумира.

Про це дівчина розповідає на своїй сторінці в соцмережі TikTok, де у неї нік Небузова.

Фанатка запевняє, що мріяла про таку зовнішності, як у Ольги, тому виправила форму носа, а також контур обличчя.

За перетвореннями дівчини в TikTok стежить майже 100 тисяч підписників. Крім того, нещодавно прихильниця Бузової створила акаунт в Instagram, де також ділиться відео, які знімає під пісні співачки.

Примітно, що багато користувачів негативно реагують на бажання дівчини бути схожою на Ольгу Бузову.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Бузова жорстко наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

На Київщині в гуртожитку – спалах COVID-19: десятки заражених, двоє загиблих

"Українське змінилося на "какая разніца": у Порошенка нагадали про "здобутки" Зеленського за рік президентства

Легені просто згоріли: родина за 3 дні втратила юних братів і бабусю, батько – у важкому стані

"З РФ можна домовлятися": "слуга" заявив, що Зеленський "зшиває" Україну

МОЗ запустив потужну акцію на підтримку лікарів, які борються з COVID-19 в Україні