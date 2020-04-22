Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз

Прихильниця популярної російської співачки Ольги Бузової витратила три мільйони рублів на те, щоб стати схожою на свого кумира.

Про це дівчина розповідає на своїй сторінці в соцмережі TikTok, де у неї нік Небузова.

Фанатка запевняє, що мріяла про таку зовнішності, як у Ольги, тому виправила форму носа, а також контур обличчя.

За перетвореннями дівчини в TikTok стежить майже 100 тисяч підписників. Крім того, нещодавно прихильниця Бузової створила акаунт в Instagram, де також ділиться відео, які знімає під пісні співачки.

Примітно, що багато користувачів негативно реагують на бажання дівчини бути схожою на Ольгу Бузову.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Бузова жорстко наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.