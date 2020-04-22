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22 квітня • оновлено в 14:44
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Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз

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Прихильниця популярної російської співачки Ольги Бузової витратила три мільйони рублів на те, щоб стати схожою на свого кумира.

Про це дівчина розповідає на своїй сторінці в соцмережі TikTok, де у неї нік Небузова.

Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз

Фанатка запевняє, що мріяла про таку зовнішності, як у Ольги, тому виправила форму носа, а також контур обличчя.

За перетвореннями дівчини в TikTok стежить майже 100 тисяч підписників. Крім того, нещодавно прихильниця Бузової створила акаунт в Instagram, де також ділиться відео, які знімає під пісні співачки.

Примітно, що багато користувачів негативно реагують на бажання дівчини бути схожою на Ольгу Бузову.

Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз
Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз
Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз
Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз
Росіянка витратила 3 млн, щоб стати схожою на Бузову: як виглядає зараз

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Бузова жорстко наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
нужно было просто головой сильно удариться и все.
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