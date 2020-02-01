Росіянка отримала "Порно-Оскар" у США: палкі фото 23-річної зірки кіно для дорослих

Російська порноактриса Юлія Чиркова 25 січня отримала престижну нагороду щорічної премії AVN Awards, яку дають за досягнення в кіно для дорослих.

Дівчині 23 роки і вона працює під псевдонімом Джіа Лісса (Jia Lissa). OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як вона виглядає.

Юлія Чиркова, або Джіа Лісса instagram.com/jialissareal

Церемонія вручення премії AVN Awards, яку ще називають "Оскаром" в порноіндустрії, пройшла в Лас-Вегасі, США. Причому цьогоріч росіянам дісталося одразу чотири статуетки.

Так, Юлія Чиркова, або Джіа Лісса, отримала нагороду в номінації "Найкраща групова сцена сексу в іноземному фільмі".

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

При цьому в стрічці для дорослих з Юлією також знімалися афроамериканский порноактор Джейсон Лав і американка Елла Х'юс.

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Росіянка була представлена ще в двох номінаціях – "Найкраща лесбійська сцена сексу в іноземному фільмі" і "Найкраща нова іноземна актриса".

Відомо, що Юлія Чиркова народилася 1 вересня 1996 року в Іжевську, Республіка Удмуртія, Росія.

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Зріст дівчини – 165 см, вага – 50 кг. Вона закінчила музичну школу з класу акустичної гітари, грала в шкільних спектаклях.

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

У фільмах для дорослих вона знімається з 2017 року. В 2018-му Джіа Лісса розпочала співпрацю з порностудією Vixen.

Тоді ж вона отримала свою першу нагороду – премію XBIZ Europa Award.

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Юлія Чиркова (Джіа Лісса) instagram.com/jialissareal

Відзначимо, нагороду AVN Awards отримав ще один росіянин, причому відразу в трьох номінаціях. Це актор Олексій Маєтний, відомий як Маркус Дюпрі.

Премія AVN Awards була заснована 1984 року журналом Adult Video News, вона має репутацію "Порно-Оскара" – найвагомішої нагороди в індустрії фільмів для дорослих.

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