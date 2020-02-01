Росіянка отримала "Порно-Оскар" у США: палкі фото 23-річної зірки кіно для дорослих

Російська порноактриса Юлія Чиркова 25 січня отримала престижну нагороду щорічної премії AVN Awards, яку дають за досягнення в кіно для дорослих.
Дівчині 23 роки і вона працює під псевдонімом Джіа Лісса (Jia Lissa). OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як вона виглядає.
Юлія Чиркова, або Джіа Лісса
instagram.com/jialissareal
Церемонія вручення премії AVN Awards, яку ще називають "Оскаром" в порноіндустрії, пройшла в Лас-Вегасі, США. Причому цьогоріч росіянам дісталося одразу чотири статуетки.
Так, Юлія Чиркова, або Джіа Лісса, отримала нагороду в номінації "Найкраща групова сцена сексу в іноземному фільмі".
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
При цьому в стрічці для дорослих з Юлією також знімалися афроамериканский порноактор Джейсон Лав і американка Елла Х'юс.
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Росіянка була представлена ще в двох номінаціях – "Найкраща лесбійська сцена сексу в іноземному фільмі" і "Найкраща нова іноземна актриса".
Відомо, що Юлія Чиркова народилася 1 вересня 1996 року в Іжевську, Республіка Удмуртія, Росія.
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Зріст дівчини – 165 см, вага – 50 кг. Вона закінчила музичну школу з класу акустичної гітари, грала в шкільних спектаклях.
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
У фільмах для дорослих вона знімається з 2017 року. В 2018-му Джіа Лісса розпочала співпрацю з порностудією Vixen.
Тоді ж вона отримала свою першу нагороду – премію XBIZ Europa Award.
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
Юлія Чиркова (Джіа Лісса)
instagram.com/jialissareal
I wrote this song for fun when I did @pornhub takeover 😂 In this video I sing in Paris while waiting for my breakfast #jialissamusic
Відзначимо, нагороду AVN Awards отримав ще один росіянин, причому відразу в трьох номінаціях. Це актор Олексій Маєтний, відомий як Маркус Дюпрі.
Премія AVN Awards була заснована 1984 року журналом Adult Video News, вона має репутацію "Порно-Оскара" – найвагомішої нагороди в індустрії фільмів для дорослих.
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