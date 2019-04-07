"Росіяни - злісні виродки!" Панін зробив нову заяву

Актор Олексій Панін, який раніше назвав росіян "упирями і злісними виродками", пояснив, що значили його слова і кому вони були адресовані.

За словами актора, він лаяв людей, які закликають знищувати геїв і лесбіянок, називають хворих на ДЦП дітей "виродками", а також викидають сміття з вікна машини на Садовому кільці. Про це він розповів в інтерв'ю "Зірці".

Известия

"Я лаяв людей, які дозволяють собі закликати знищувати геїв і лесбіянок, я лаяв людей, які викидають сміття з вікна машини на Садовому кільці, я лаяв людей, які хворих діточок з ДЦП дозволяють собі називати виродками. Я говорив про це. Я образив конкретних людей, про яких я сказав. Жодна адекватна нормальна людина на мене не образилася", - заявив Панін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Панін заявив, що це Росія – це єдина країна в світі, крім КНДР, куди немає бажання повертатися. Також він назвав РФ "брудним і гомофобним державою".

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