"Росіяни – раби, яким потрібно покаятися": одіозний Прилєпін накинувся на Макаревича

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у "ДНР", запропонував психологам зробити висновок про здоров'я російських "лібералів". У такий спосіб одіозний письменник прокоментував скандал навколо музиканта Андрія Макаревича і фільму про "Машину времени".

За словами Прилєпіна, представники російської "ліберальної тусівки" скаржаться на "режим", але водночас "сидять біля бюджету".

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"Ліберал заходить у свій блог на "Ехо" (або в "Нову газету" чи "Вогник") і пише чергову колонку про те, що росіяни: по-перше, раби, яким треба покаятися за свої криваві злочини й у яких, зауважте, пристрасть до насильства і брехні "в крові"; а по-друге, засуджує "продажних" колег, які підписують всякі там листи на підтримку анексії та іншого тоталітарного божевілля й отримують від держави свої жалюгідні срібняки", – пише Прилєпін.

Захар Прилєпін

Він додав, що лібералізмом у Росії повинні займатися не політологи, а психологи.

"Треба зібрати комісію професіоналів, яка візьме 30 провідних ліберальних діячів – не їх самих, але їхні біографії, анамнез – і зробить великий професійний висновок про те, що за цією поведінкою ховається", – заявив письменник.

Захар Прилєпін

"Потрібен серйозний, професійний діагноз. У нас мільйон психологів у країні, психфаки випускають тисячі спеціалістів – ви можете справою, нарешті, зайнятися? Давайте ми пошукаємо спонсорів для вашої роботи – ви тільки зберіться вже. Будь-яка контора психологів, яка зробить такий висновок, отримає чудову рекламу", – додав Прилєпін.

Зазначимо, раніше Міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю гурту "Машина часу", через політичні погляди її засновника Андрія Макаревича.

Андрій Макаревич

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер Дмитро Черкасов розповів, що Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

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