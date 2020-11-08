Росіяни після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на борщ, – Кондратюк

Український телеведучий Ігор Кондратюк дав коментар з приводу боротьби кулінара Євгена Клопотенка за українську національну страву – борщ.

Оскільки Росія намагалася український борщ приписати до своїх досягнень, в інтерв'ю для видання "Телеграф" зірка заявив, що підтримує Клопотенка за його спробу запатентувати найменування і приналежність цієї страви Україні.

Телеведучий стверджує, що Росія після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на український борщ.

"Після розмови буду стежити за спробою Євгена Клопотенка занести борщ до переліку українських національних надбань! Сподіваюся, так воно і буде. Тому що росіяни після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на борщ! На наш український, чорт їх забирай, борщ!" – висловився продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловився щодо його позиції до Росії.