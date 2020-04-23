Росія вирішила повернути "продану" Японії Чебурашку

Марія Дідик люди 23:58, 23.04.2020

Російська кіностудія "Союзмультфільм" має намір повернути права на використання образу Чебурашки, які були надані Японії 16 років тому.

Питання про повернення прав на Чебурашку може бути винесено на державний і міжурядовий рівень, пише "Інтерфакс".

"Право на використання образу Чебурашки попереднім керівництвом кіностудії було надано японській компанії 16 років тому. На даний момент щодо терміну дії договору і його умов у російської і японської сторін існують серйозні розбіжності, оскільки ми вважаємо поточну версію договору недійсною, про що повідомили японців", - повідомила голова правління кіностудії Юліана Слащова.

"Складність полягає в тому, що поточний договір складений згідно з японським законодавством і весь розгляд, в тому числі, в судовому порядку повинен бути реалізований в Японії", - підкреслила Слащева.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Японії мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки і крокодила Гени.

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