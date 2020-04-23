Росія вирішила повернути "продану" Японії Чебурашку

Російська кіностудія "Союзмультфільм" має намір повернути права на використання образу Чебурашки, які були надані Японії 16 років тому.

Питання про повернення прав на Чебурашку може бути винесено на державний і міжурядовий рівень, пише "Інтерфакс".

"Право на використання образу Чебурашки попереднім керівництвом кіностудії було надано японській компанії 16 років тому. На даний момент щодо терміну дії договору і його умов у російської і японської сторін існують серйозні розбіжності, оскільки ми вважаємо поточну версію договору недійсною, про що повідомили японців", - повідомила голова правління кіностудії Юліана Слащова.

"Складність полягає в тому, що поточний договір складений згідно з японським законодавством і весь розгляд, в тому числі, в судовому порядку повинен бути реалізований в Японії", - підкреслила Слащева.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Японії мультиплікатори випустили перший короткометражний 3D-мультфільм про пригоди Чебурашки і крокодила Гени.

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