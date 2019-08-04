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"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

1.2т Читати матеріал російською

Співачка Віра Брежнєва, яка переїхала в Росію, розповіла про свою нещодавню поїздку в Україну.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що в Києві сходила на кладовище і відвідала могилу батька.

"По дорозі до його місця з кожним роком стає все більше подібних кам'яних плит. Іноді я поглядаю на імена, прізвища, дати і написи на них. І тут я зупинилася, як вкопана... На одній із плит було написано: "Любов врятує світ..." Тільки ця фраза, прописні три слова з трьома крапками", – розповіла артистка.

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"Поки нас люблять – ми вічні. І ці три слова тому підтвердження", – додала вона.

"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

instagram/ververa

Деякі фоловери помітили, що таким чином Брежнєва натякнула на свою раніше популярну пісню з назвою "Любовь спасет мир".

"Ну ви ж не подумали, що це фраза з вашої пісні? Вона й до вас була. Корону знімаємо", – обурився один із користувачів мережі.

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У коментарях до посту також прокоментували війну РФ з Україною. Серед фанатів артистки знайшлися і прихильники "русского міра".

"Любов уже рятує світ, бо світ гине. Життя перетворюються в плити! Братський народ йде війною на братський народ. Світ потребує порятунку", – сказано в одному з коментарів.

"Росія вбиває український народ", – відповів інший підписник.

"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

скрін коментарів

"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

скрін коментарів

"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

скрін коментарів

"Росія вбиває українців!" Брежнєву шокувало кладовищі в Києві: мережа скипіла

скрін коментарів

Днями я була в Києві і поїхала провідати тата ... По дорозі до його місця з кожним роком стає все більше подібних кам'яних плит .. Іноді я поглядаю на імена, прізвища, дати і написи на них. І тут я зупинилася, як вкопана ... на одній з плит було написано: Любов врятує світ ... Тільки ця фраза ... Прописні три слова з трьома крапками. Поки нас люблять - ми вічні. І ці три слова тому підтвердження. # любовьспасетмір # люблю # пам'ятаю

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва продемонструвала груди у відвертому топі, за що її розкритикували в мережі.

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Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
Теги
Новини Росії шоу-бизнес Instagram
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