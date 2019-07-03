"Росія – окупант і мерзота": Кікабідзе "розніс" Кремль

Відомий актор і співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом, який давно націлився на те, щоб "роздовбати" Грузію та захопити більше територій.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, прокоментувавши дії Кремля в Україні і підтримавши мітингувальників у Тбілісі (щоб послухати заяву артиста, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Кікабідзе пояснив, чому жителі Грузії почали обурюватися через зневажливе поводження депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова.

Кікабідзе: Росія - окупант

"Він один з перших голосував за відділення Абхазії від Грузії. Вже дуже багато наших загинуло під час тієї горезвісної війни. Ніхто не знав, що він приїжджає. Хто ж його туди посадив! Є таке погане слово "окупація". І молодь рвонула туди. Я схиляюся перед молодими людьми", – сказав актор.

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За словами Кікабідзе, тема Росії є вічною. В Абхазії та Південній Осетії йде повзуча анексія, там постійно пересувають кордон і викрадають людей. Жителі знаходяться в оточенні й не можуть відвідати церкву або могилу на іншій території.

"Це вже давно почалося. Там йде така повзуча анексія, пересувають весь час кордон. Це мерзота – є такий вислів у росіян. Маленьку країну погубити дуже легко, велику – важко. Не треба було їм лізти в Україну. Це не маленька країна. І вони свою Батьківщину дуже люблять. Це вже не маленька Грузія", – підкреслив актор.

Вахтанг Кікабідзе Кадр з відео

Кікабідзе додав, що жителі Грузії давно "чекають чогось поганого". Це все вилилося в протести, а Кремль дратує, що вони хочуть в НАТО і прагнуть до Заходу.

"У Росії люди ображаються, що ми називаємо їх окупантами. Але як називати людину, яка забирає твою землю і ставить там дротяні загородження? Це і є окупація. Росіянам багатьом подобається політика Путіна. Вони вважають, що він завойовує землі для Росії. Це погано обернеться в один момент. Не так просто все", – сказав він.

На думку Кікабідзе, президент Росії Володимир Путін збирається "посадити Грузію на ланцюг", але громадяни цього не допустять.

"Для мене не існує людини, яка не любить Батьківщину. Для мене вона не представляє нічого! Треба любити Батьківщину найбільше за все. Треба покласти голову заради Батьківщини", – заявив він.

Нагадаємо, що в серпні 2008 року Кікабідзе відмовився виступати в Росії після війни в Південній Осетії і визнання Москвою незалежності цієї республіки та Абхазії. Також він відмовився від врученого президентом Росії ордена Дружби народів, заявивши, що поважає російський народ, але не може приймати нагороди і виступати з концертами там, де його "хочуть побити". Відтоді він у РФ не приїжджав.

Також актор виступав проти агресії Росії на Донбасі й анексії Криму, називаючи президента РФ Володимира Путіна загарбником. А в березні 2018 року Кікабідзе заявив, що пішов би воювати на Донбас, якби не вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе підтримав протести в Грузії. Він заявив, що уряд заслужив таку реакцію від населення, так як "почав грати з Росією в одну гру". Він також сказав, що вірить у примирення своєї держави з Росією.

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