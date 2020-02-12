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12 лютого • оновлено в 16:14
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"Росія не готова вирішувати конфлікт": КВНщик, який переїхав до України, висловився про політику РФ

3.3т
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Відомий український і білоруський телеведучий Дмитро Танкович заявив, що Росія не готова вирішувати конфлікт з Україною.

Таку заяву артист зробив у новому інтерв'ю для шоу "Предельник" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дмитро Танкович

Дмитро Танкович

кадр з відео

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Зокрема, ведучий Андрій Пределін поцікавився у Танковича, як би він вирішив ситуацію, яка склалася між Україною та Росією.

"Я не знаю відповіді на це питання. Я думаю, що ця історія не закінчиться найближчим часом. Я думаю, це надовго все. Я поки не бачу виходу. Одна з країн, яка бере участь в цьому конфлікті, не готова його вирішувати. Ось у чому проблема. І ця країна не Україна. Україна готова вирішити цей конфлікт",заявив Танкович.

Дмитро Танкович на шоу "Предельник"

Дмитро Танкович на шоу "Предельник"

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стендап-комік Олександр Долгополов, який розкритикував російську владу і суспільство, покинув Росію.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда президент бывший шут, то мнение клоуна очень ценно.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Прикольные у xoxлов эксперты, уровня "ДНИЩЕ"!
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