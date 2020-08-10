Російську співачку Ріту Дакоту госпіталізували з коронавірусом

Ольга Веркалець Люди 20:30, 10.08.2020

Російську співачку Ріту Дакоту, в якої з третьої спроби знайшли коронавірус, терміново доставили в лікарню.

Про це знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. За словами співачки, медики повинні були провідати її через 10 днів після виявлення COVID-19.

"Обстежили мене, сказали, що дуже мало кисню в крові (зазвичай 95-100, у мене нижче 90). Терміново відвезли на швидкій", – розповіла Дакота.

Ріта Дакота в кареті швидкої допомоги
Instagram @ritadakota

Артистка заявила, що сподівається на краще, і закликала підписників дбайливо ставитися до здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 60-річний іспанський актор і серцеїд Антоніо Бандерас заявив, що заразився коронавірусом.

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