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5 грудня • оновлено в 16:27
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Російську порнозірку звинуватили в пропаганді нацизму: подробиці

2.4т
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Російську порноакторку Любов Бушуєву, відому під псевдонімом Лола Тейлор, звинуватили в пропаганді нацизму.

Так, зірка намалювала картину з відповідною символікою і виставила її на продаж. Фото було опубліковано Telegram-каналом Mash.

Лола Тейлор

Лола Тейлор

Фото: vkfaces.com

"Красива, розумна і вміє працювати з великими китицями. Це все про неї, про акторку найважливіших фільмів про кохання, а тепер і художницю. Її картина трохи дитяча, але тямущі люди називають її мистецтвом. Втомившись від наївності, Лола вирішила спробувати себе в соціальній критиці... І напоролася на проблеми: підписники угледіли пропаганду нацизму", — йдеться в повідомленні.

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Лола Тейлор

Лола Тейлор

Фото: Mash

Інсайдери також зазначили, що дівчині загрожує за це штраф, а її роботу мали вилучити. Однак, за інформацією Telegram-каналу, картина Лоли успішно продана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Эх, Лола, Лола... Вот нацепила бы на соски георгиевскую ленточку- глядишь и не было бы вони....
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Хммм.. Вот это понимаю уровень "Обоза", "крупнейшего интернет-СМИ Украины" - писать о политических взглядах проституток.... Как же далеко еще расти до этого уровня российским СМИ!
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фил филька
фил филька
капец у нее колени разодраны. походу с работы недавно пришла)))
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