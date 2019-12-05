Російську порнозірку звинуватили в пропаганді нацизму: подробиці

Російську порноакторку Любов Бушуєву, відому під псевдонімом Лола Тейлор, звинуватили в пропаганді нацизму.

Так, зірка намалювала картину з відповідною символікою і виставила її на продаж. Фото було опубліковано Telegram-каналом Mash.

Лола Тейлор Фото: vkfaces.com

"Красива, розумна і вміє працювати з великими китицями. Це все про неї, про акторку найважливіших фільмів про кохання, а тепер і художницю. Її картина трохи дитяча, але тямущі люди називають її мистецтвом. Втомившись від наївності, Лола вирішила спробувати себе в соціальній критиці... І напоролася на проблеми: підписники угледіли пропаганду нацизму", — йдеться в повідомленні.

Лола Тейлор Фото: Mash

Інсайдери також зазначили, що дівчині загрожує за це штраф, а її роботу мали вилучити. Однак, за інформацією Telegram-каналу, картина Лоли успішно продана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

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