Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо

Відома російська порноактриса, модель, співачка, екс-учасниця проекту "Дом-2" Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік в Москві.

Як повідомляє "СтарХит", зірка фільмів для дорослих, якій минулого тижня виповнилося 34 роки, планувала влаштувати вечірку в клуб-барі Сергія Жукова ("Руки Вверх"), але її плани можуть бути під загрозою.

Олена Беркова Instagram @ berkova

"Ми не відразу її впізнали, вона була дуже бліда. Як говорили лікарі, в лікарню звернувся її друг. Він виявив Беркову в квартирі в стані напівнепритомності. Припускають, що Олена довела себе до такого всілякими голодуваннями, намагалася поліпшити фігуру", – розповіли очевидці.

Свідки припустили, що організм Беркової не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці та зробили кілька уколів.

"Вона практично не говорить. Лікарі роблять все можливе, щоб відкачати Олену", – додало джерело в лікарні.

Уточнюється, що біля палати Беркової постійно чергує накачаний чоловік. Є ймовірність, що саме він викликав лікарів.

"На вигляд хлопцю вже більше 35 років. Темноволосий, добре атлетично складний. Навіть подумали, що він Ленін хлопець. Чоловік постійно цікавиться її самопочуттям", – уточнили очевидці.

Піар-директор світської левиці Максим Клименко не розкрив журналістам причину, за якою Олена потрапила в лікарню. За його словами, зірка проходить повне обстеження. Однак фанатів Беркової запевнили, що турбуватися не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році ще до виборів президента Росії Беркова заявляла, що збиралася балотуватися на пост глави держави. Пізніше вона блиснула оголеними грудьми в ефірі російського федерального телеканалу.

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