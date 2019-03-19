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Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо

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Відома російська порноактриса, модель, співачка, екс-учасниця проекту "Дом-2" Олена Беркова була екстрено госпіталізована 19 березня в одну з клінік в Москві.

Як повідомляє "СтарХит", зірка фільмів для дорослих, якій минулого тижня виповнилося 34 роки, планувала влаштувати вечірку в клуб-барі Сергія Жукова ("Руки Вверх"), але її плани можуть бути під загрозою.

Олена Беркова

Олена Беркова

Instagram @ berkova

"Ми не відразу її впізнали, вона була дуже бліда. Як говорили лікарі, в лікарню звернувся її друг. Він виявив Беркову в квартирі в стані напівнепритомності. Припускають, що Олена довела себе до такого всілякими голодуваннями, намагалася поліпшити фігуру", – розповіли очевидці.

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Свідки припустили, що організм Беркової не витримав постійних дієт. Уточнюється, що зірку підключили до крапельниці та зробили кілька уколів.

Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо

"Вона практично не говорить. Лікарі роблять все можливе, щоб відкачати Олену", – додало джерело в лікарні.

Уточнюється, що біля палати Беркової постійно чергує накачаний чоловік. Є ймовірність, що саме він викликав лікарів.

Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо

"На вигляд хлопцю вже більше 35 років. Темноволосий, добре атлетично складний. Навіть подумали, що він Ленін хлопець. Чоловік постійно цікавиться її самопочуттям", – уточнили очевидці.

Піар-директор світської левиці Максим Клименко не розкрив журналістам причину, за якою Олена потрапила в лікарню. За його словами, зірка проходить повне обстеження. Однак фанатів Беркової запевнили, що турбуватися не варто.

Російську порнозірку Беркову екстрено госпіталізовано: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році ще до виборів президента Росії Беркова заявляла, що збиралася балотуватися на пост глави держави. Пізніше вона блиснула оголеними грудьми в ефірі російського федерального телеканалу.

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Особа
Олена Беркова
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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