Російську модель застрелили: стало відомо, що відбувалося в будинку загиблої

Дядько моделі Єлизавети Хлюпіної Віталій розповів, що сталося в день її вбивства в будинку на вулиці Пріорова в Москві.

Так, за словами чоловіка, він розмовляв із мамою Єлизавети Світланою по відеозв'язку, коли почув, що до них хтось прийшов. Під час дзвінка жінка звернулася до доньки й повідомила, що у двері дзвонить її колишній хлопець Севастіан. Дядько загиблої дівчини зазначив, що хлопець не раз погрожував її вбити, але вона чомусь відкрила йому двері, передає Telegram-канал Mash (відео дивіться нижче).

Єлизавета Хлюпіна (джерело – Telegram-канал – Mash)

"Ліза пішла і відкрила йому чогось двері, хоча він погрожував їй, що вб'є. І раптом Ліза почала кричати та верещати, мабуть, він її бити почав. Світлана почала кричати теж. Каже: "Віталію, заради Бога, кого-небудь викликай, тут же дитина, Віталію!" Потім зв`язок обірвався – і все. Потім я дзвонив їй і вона вже не брала слухавку", – згадав чоловік.

Єлизавета Хлюпіна (джерело – Telegram-канал – Mash)

Нагадаємо: стрілянина сталася у квартирі на вулиці Пріорова 18 червня. Молодий чоловік на ім'я Севатьян прийшов до своєї колишньої коханої Лізи Хлюпіної з карабіном і вбив її, її матір і чотирирічного племінника, а потім наклав на себе руки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві п'яний чоловік влаштував стрілянину по перехожих.