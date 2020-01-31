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31 січня • оновлено в 13:38
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Російському співаку-кримнашисту Сюткіну заборонили в'їзд в Україну: що відомо

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СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання на підтримку анексії Криму.

Про це стало відомо з телеграм-каналу СБУ.

"СБУ заборонила в'їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", – повідомили у спецслужбі.

Сюткіну заборонили в'їзд в Україну

Сюткіну заборонили в'їзд в Україну

Телеграм-канал СБУ

Що казав Сюткін про Крим?

У липні 2014 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Сюткін похвалив російського президента Володимира Путіна за "блискучу операцію" щодо Криму.

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"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво й історична справедливість запанувала. Комусь це не подобається? Гадаю, що так", – казав Сюткін.

Російському співаку-кримнашисту Сюткіну заборонили в'їзд в Україну: що відомо

"Це не за рік вирішується. І все буде у руїнах, як у Сирії. Трагедія, зараз це вже дуже далеко зайшло. Будь-яка втрата людського життя – це вже далеко, а там (в Україні. – Ред.) вони вже десятками йдуть. Очікується розруха. Для Європи теж нічого хорошого, бо вони отримають те, що албанці творять на Лазурному березі. Нинішня Україна – це кузня кадрів для протиправних дій в рамках вільної Європи. Там буде багато негативу. Але розплутувати можуть ті люди, в яких у руках ці інструменти", –додав співак.

Російському співаку-кримнашисту Сюткіну заборонили в'їзд в Україну: що відомо

Хто такий Сюткін?

Сюткін народився у Москві 22 березня 1958 року. Співав у багатьох гуртах, але став широковідомим у 90-ті роки, коли зайняв позицію фронтмена у гурті "Браво". В 1995 році він залишив колектив та розпочав сольну кар'єру.

Його регулярно залучають для підтримки різноманітних прокремлівських акцій та концертів. У 2019 році був учасником пропагандистської акції "#Всемир".

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися із сольними виступами до Києва. У зв'язку з цим 40 народних депутатів із чотирьох фракцій звернулися до СБУ з проханням заборонити їм в'їзд у країну.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Бля! Ну это же чистой воды пэрэмогХа)))
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2
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СЛАБО! :-) Надо было выставить против него укропевцов, таких, чтобы на Сюткина никто не пошёл. Тогда Сюткин был бы убит морально и нищий финансово. А запрет только подогревает интерес. :-)))
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3
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Шматок Сергій-кусок гХамна! Ты - проф питор, а не "музыкант")))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Трубицын Александр, труп, не воняй, я проф музыкант, у нас к любимым когда-то Кроликам пропал интерес, давно не актуальны и билеты не покупают, а уж русопевца Сюткина вряд ли кто помнит. сдрыстни к санитарам, русомаразматик
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2
a alexeyon
a alexeyon
Отлично.
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