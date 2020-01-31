Російському співаку-кримнашисту Сюткіну заборонили в'їзд в Україну: що відомо

СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання на підтримку анексії Криму.

Про це стало відомо з телеграм-каналу СБУ.

"СБУ заборонила в'їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ", – повідомили у спецслужбі.

Сюткіну заборонили в'їзд в Україну Телеграм-канал СБУ

Що казав Сюткін про Крим?

У липні 2014 року в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Сюткін похвалив російського президента Володимира Путіна за "блискучу операцію" щодо Криму.

"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво й історична справедливість запанувала. Комусь це не подобається? Гадаю, що так", – казав Сюткін.

"Це не за рік вирішується. І все буде у руїнах, як у Сирії. Трагедія, зараз це вже дуже далеко зайшло. Будь-яка втрата людського життя – це вже далеко, а там (в Україні. – Ред.) вони вже десятками йдуть. Очікується розруха. Для Європи теж нічого хорошого, бо вони отримають те, що албанці творять на Лазурному березі. Нинішня Україна – це кузня кадрів для протиправних дій в рамках вільної Європи. Там буде багато негативу. Але розплутувати можуть ті люди, в яких у руках ці інструменти", –додав співак.

Хто такий Сюткін?

Сюткін народився у Москві 22 березня 1958 року. Співав у багатьох гуртах, але став широковідомим у 90-ті роки, коли зайняв позицію фронтмена у гурті "Браво". В 1995 році він залишив колектив та розпочав сольну кар'єру.

Його регулярно залучають для підтримки різноманітних прокремлівських акцій та концертів. У 2019 році був учасником пропагандистської акції "#Всемир".

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися із сольними виступами до Києва. У зв'язку з цим 40 народних депутатів із чотирьох фракцій звернулися до СБУ з проханням заборонити їм в'їзд у країну.

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