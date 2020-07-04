Російському реперу Елджею скасували заборону на в'їзд в Україну

Крістіна Долматова Люди 11:00, 4.07.2020 Оновлено: 11:15, 4.07.2020

Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону СБУ на в'їзд в Україну російському реперу Елджею.

Про це йдеться в рішенні суду від 25 червня, передає "Liga.net". За словами інсайдерів, запис нібито виступу Елджея в Коктебелі станом на сьогодні недоступний в Youtube, тому суд порахував, що висновок СБУ про незаконне відвідування репером Криму безпідставний, а відомості з відеохостингу отримані без належної верифікації.

Елджею скасували заборону на в'їзд в Україну (Instagram Елджея)

На підставі цього суд прийняв рішення задовольнити позов Елджея і скасувати рішення СБУ. Крім того, суд стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера.

Нагадаємо: в листопаді 2018 року Служба безпеки України заборонила Елджею в'їзд на три роки на підставі депутатського запиту нардепа 8-го скликання Володимира Парасюка. У запиті було вказано, що в Youtube є відеозапис виступу репера в окупованому Криму, в Коктебелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новий канал звернувся до суду з позовом про скасування заборони на в'їзд в Україну російській артистці Катерині Варнаві.

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