Російському реперу Елджею скасували заборону на в'їзд в Україну

Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону СБУ на в'їзд в Україну російському реперу Елджею.

Про це йдеться в рішенні суду від 25 червня, передає "Liga.net". За словами інсайдерів, запис нібито виступу Елджея в Коктебелі станом на сьогодні недоступний в Youtube, тому суд порахував, що висновок СБУ про незаконне відвідування репером Криму безпідставний, а відомості з відеохостингу отримані без належної верифікації.

Елджею скасували заборону на в'їзд в Україну (Instagram Елджея)

На підставі цього суд прийняв рішення задовольнити позов Елджея і скасувати рішення СБУ. Крім того, суд стягнув 1 536 гривень бюджетних коштів СБУ на користь репера.

Нагадаємо: в листопаді 2018 року Служба безпеки України заборонила Елджею в'їзд на три роки на підставі депутатського запиту нардепа 8-го скликання Володимира Парасюка. У запиті було вказано, що в Youtube є відеозапис виступу репера в окупованому Криму, в Коктебелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новий канал звернувся до суду з позовом про скасування заборони на в'їзд в Україну російській артистці Катерині Варнаві.