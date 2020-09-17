Російському реперу Басті скасували заборону на в'їзд в Україну

Мінкульт виключив російського репера Басту (Василя Вакуленко) зі списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

Така інформація була опублікована на сайті відомства 16 вересня. Зазначається, що артиста виключили з "чорного" списку за поданням Служби безпеки України.

"За поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділено", – зазначили у відомстві.

Басті скасували заборону на в'їзд в Україну. sport-express.ru

Повідомляється, що лист від СБУ про зняття з Вакуленко заборони в'їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, надійшов до міністерства 31 серпня 2020 року.

mkip.gov.ua

Нагадаємо, що Басті заборонили в'їзд в Україну у 2017 році терміном на три роки, після того, як він відвідував з концертами окупований Росією Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Баста після оголошеної заборони СБУ впевнено заявляв, що "приїжджав і приїжджатиме в Україну". Наприклад, він призначав концерт на грудень 2017 року Києві, який не відбувся, тому що йому не вдалося прорватися в країну.