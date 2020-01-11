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11 січня • оновлено в 07:50
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Скандальному російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд в Україну

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Російському гурту "Воровайки", який планував концерти в Україні, заборонили в'їзд в країну на три роки.

Так, про це повідомили на офіційній сторінці руху "Відсіч" в Facebook. Як йдеться у відповіді на звернення, яке надали активісти, Департамент захисту національної державності виніс таке рішення після перегляду відео, де росіянки виконують пісню під назвою "Хохлы".

Гурт "Воровайки"

Гурт "Воровайки"

Фото: 24smi.org

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Зазначається, що також в СБУ повідомили, що направили лист до Мінкультури з необхідності внесення росіянок до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Скандальному російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд в Україну

Фото: facebook/vidsich

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Митрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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